İstanbul'da 157 kaçak göçmen yakalandı

Büyükçekmece, Fatih, Esenyurt, Başakşehir ve Silivri ilçelerindeki 5 farklı adrese baskın yapan ekipleri, 157 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Kurumu'na teslim edilirken, onlara evlerini kiraya veren 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye’nin kaçak göçle mücadelesi sürüyor…İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, megakentte göçmen avına çıktı.Büyükçekmece, Fatih, Esenyurt, Başakşehir ve Silivri ilçelerindeki 5 farklı adrese yapılan baskınlarda 157 kaçak göçmen yakalandı.Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Kurumu'na teslim edildi.Operasyonlar kapsamında, kaçak göçmenlere evlerini kiraya veren 11 şüpheli yakalandı.3 ev sahibi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.1 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.Bu arada şüphelilere toplam 404 bin 118 lira para cezası kesildi.