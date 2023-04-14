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“Çocuk benden değil!” diyerek hamile eşini öldürmüştü

Isparta'da 22 Haziran 2022 yılında iki aylık hamile eşi Rabia Yılmaz'ı (27) tabanca ile öldüren kayınvalidesi Ayfer Aydınlı'yı (58) yaralayan Ayhan Yılmaz (42) cinayetinin üçüncü duruşmasında sanığın daha önce bebeğin başkasından olduğu yönünde iddiaları üzerine yapılan DNA testi mahkemeye ulaştı. Adli Tıp Kurumundan gelen raporda bebeğin babası tutuklu sanık Ayhan Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Hakkında 'tasarlayarak eşini öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'ateşli silah taşıma kanuna muhalefet' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Ayhan Yılmaz, Isparta 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Ayhan Yılmaz SEGBİS sistemi ile katılırken, Rabia Yılmaz'ın annesi Ayfer Aydınlı ve taraf avukatları duruşma salonunda şikayetçi bölümünde hazır bulundu.

Ekleme: 14.04.2023 - 10:55 Güncelleme: 14.04.2023 - 11:19 / Editör: Ozge Selin
“Çocuk benden değil!” diyerek hamile eşini öldürmüştü
Isparta'da 22 Haziran 2022 yılında ilk duruşmada tutuklu sanık Ayhan Yılmaz, kayınvalidesinin kendisine 'Sen erkek değilsin, senin çocuğun olmaz' diyerek bebeğin kendisinden olmadığını iddia etmesi üzerine kendini kaybettiğini ve cinayeti bu yüzden işlediğini söylemişti. Aynı duruşmada maktulün annesi Ayfer Aydınlı'da, iddiaları kabul etmeyip böyle bir söyleminin olmadığını söylemişti. Sanığın iddialarının ardından mahkeme heyeti, olay anında hamile olan Rabia Yılmaz'ın bebeğinin, Ayhan Yılmaz'dan olup olmadığının tespiti için DNA testi yapılmasını istedi. Bunun üzerine Adli Tıp Kurumundan gelen rapor mahkeme başkanı tarafından açıklandı. Gelen ATK raporuna göre bebeğin babası yüzde 99 sanık Ayhan Yılmaz çıktı. Raporun ardından Ayhan Yılmaz büyük şok yaşadı. Mahkeme başkanı yargılamanın sonuna gelindiğini belirterek Cumhuriyet Savcısından mütalaasını vermesini istedi. İddia makamı esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

“Çocuk benden değil!” diyerek hamile eşini öldürmüştü

OLAY ŞÖYLE OLMUŞTU

Korkunç cinayet Isparta'da 21 Haziran 2022 tarihinde meydana geldi. Eşi Rabia Yılmaz ile görüşmek için Hızırbey Mahallesi 111. Cadde üzerindeki evlerine giden Ayhan Yılmaz, aile fertleriyle tartıştıktan sonra yanındaki tabancayla evin içinde rastgele ateş açtı. Eşi Rabia Yılmaz ve annesi Ayfer Aydınlı vücutlarına isabet eden mermilerle yaralanırken, Ayhan Yılmaz olay yerinden kaçtı. Aile yakınlarının yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, 2 aylık hamile olan Rabia Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif şekilde yaralanan anne Ayfer Aydınlı'ya ise hastaneye kaldırılmıştı. Cinayetin ardından suç aleti silah le birlikte kaçan Ayhan Yılmaz ise polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderilmişti.
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