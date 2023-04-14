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Bakan Soylu: Depremde can kaybı 50 bin 500'e yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 50 bin 500'e yükseldiğini açıkladı.

Bakan Soylu: Depremde can kaybı 50 bin 500'e yükseldi
Ekleme: 14.04.2023 - 11:21 Güncelleme: 14.04.2023 - 11:38 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu: Depremde can kaybı 50 bin 500'e yükseldi
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden 68 gün geçti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

57 bin 29 binadan 40 bin 969'unun enkazı kaldırıldı. Ailesinden hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kardeşine kadar yapılacak ödemelerle ilgili bir değerlendirme yapıldı. 50 bin 500 vatandaşımızın hayatını kaybetti. 1020 civarında kimliksiz söz konusu, değerlendirmeler devam ediyor.

Toplam vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına yapılan ödemeler 39 bin 680 kişiye yapıldı. Bunlar miras hukuku şeklinde gerçekleştirildi. 5 bin kişilik vefat eden vatandaşlarımızın tespitiyle ilgili bilgimiz yok fakat o ödemeler de bir yerde bloke durumdadır. Kira ödemeleriyle ilgili de Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde önümüzdeki hafta başlayacak. Konteynerde kalanlar kira ödemelerinden yararlanamayacak. Deprem bölgesinde bazı yerlerde hem Maliye Bakanlığının takibine rağmen kira fiyatlarının iki kat arttığına dair tespitlerimiz var. Deprem gereğini yerine getirecek. Bu konuda vatandaşlarımız CİMER'e müracaatı bizim takibimizi başlatacaktır.

Şu ana kadar 727 binin üzerinde çadır kuruldu. 66 bin konteyner ev kuruldu, çok yakında 100 bine ulaşacak. Sonra da 200 bine tamamlanacaktır. Vatandaşlarımız kiralık yer bulamazsa bizim görevimiz vatandaşlarımıza ev sahipliği yapmaktır.
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