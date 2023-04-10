Şırnak’ta terör operasyonu: 5 gözaltı
Polisin terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlendiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Mehmetçik, bir zamanlar teröristlerin kendilerine yuva bildiği Şırnak'ta başarılı operasyonlar gerçekleştirdi.
Yaz-kış demeden terörist avında olan kahramanlar, bir taraftan da terör örgütlerinin eylem planlarını suya düşürmek için denetimlerini sıklaştırdı.
İl genelinde operasyon
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü de, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde operasyon düzenledi.
Tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı.
5 şüpheli gözaltına alındı
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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