Şırnak’ta terör operasyonu: 5 gözaltı

Mehmetçik, bir zamanlar teröristlerin kendilerine yuva bildiği Şırnak'ta başarılı operasyonlar gerçekleştirdi.Yaz-kış demeden terörist avında olan kahramanlar, bir taraftan da terör örgütlerinin eylem planlarını suya düşürmek için denetimlerini sıklaştırdı.Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü de, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde operasyon düzenledi.Tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı.Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.