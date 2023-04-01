MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist teslim oldu

MSB'den yapılan açıkamada, "Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!