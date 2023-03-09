Şanlıurfa'da uyuşturucu! 7,52 gram kenevir tohumu yakalandı

Türkiye'de uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.Ülke içerisinde huzursuzluğa sebep olacak şahıslara göz açtırılmıyor. Yurt içinde zehir tacirlerine karşı başlatılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu satıcısı, özel harekat polislerinin katıldığı şafak operasyonun düğmesine basıldı.Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satışı ve kullanımına yönelik bir adrese şafak operasyonu düzenledi.Özel harekat polislerinin koçbaşı ile girdikleri adreste şüpheli Y.Y. gözaltına alındı.Yapılan aramada 1,97 gram metamfetamin, 7,52 gram kenevir tohumu ve 3,90 gram esrar ele geçirdi.Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.