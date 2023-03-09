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İsveç Türkiye'nin dediğine geldi: Harekete geçiliyor

NATO'ya girebilmek için Türkiye'nin onayına muhtaç olan İsveç'te terörle mücadeleye ilişkin yeni ceza yasası tasarısı, bugün parlamentonun onayına sunulacak. Hükümet NATO için Türkiye'nin taleplerinden biri olan terörle mücadeleyi sıkılaştırma kapsamında ilave adımlar atacağını duyurmuştu.

İsveç Türkiye'nin dediğine geldi: Harekete geçiliyor
Ekleme: 9.03.2023 - 12:18 Güncelleme: 9.03.2023 - 12:20 / Editör: Ozge Selin
İsveç Türkiye'nin dediğine geldi: Harekete geçiliyor
İsveç'te terörle mücadeleye ilişkin yeni ceza yasası tasarısı, bugün parlamentonun onayına sunulacak.

Ülkede terör örgütlerine üyeliğin suç kapsamına alınması hedeflenen yasa tasarısında, terör faaliyetlerine katılan ve terör örgütleriyle işbirliği yapan kişilere, 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Ağırlaştırıcı nedenlerle suçlar uzayacak

Tasarıya göre terör örgütünü destekleme, güçlendirme veya teşvik etme kastı taşıyan faaliyetlere katılan kişiler, en fazla 4 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek. Ağırlaştırıcı nedenler var ise bu suçların cezası en az 2, en fazla 8 yıl hapis olacak.

Terör örgütü için silah, cephanelik, yanıcı ve patlayıcı madde, ulaşım desteği, örgüte arazi ve mülk kiralama gibi suçlara karışanlara 4 yıla kadar hapis cezası verilebilecek .Bu suçlarda ağırlaştırıcı nedenler varsa 1,5 yıl ila 7 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Tasarı, yetkililere, terör örgütlerini finanse eden ya da başka yollarla destekleyen kişileri gözaltına alma ve yargılama konusunda çok daha geniş yetkiler veriyor. Tasarı, yasalaşması halinde 1 Haziran'da yürürlüğe girecek.

Hükümet Türkiye'nin talebi doğrultusunda adım attı

İsveç Parlamentosu tarafından 16 Kasım 2022'de onaylanan terörle mücadele kanunlarını sıkılaştıran anayasa değişikliği, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girmişti.

Anayasa değişikliği ile terörle mücadelenin önünü açan hükümet, NATO üyeliği için Türkiye'nin kilit taleplerinden biri olan terörle mücadele yasasını sıkılaştırma kapsamında ilave adımlar atacağını duyurmuştu.

Bu kapsamda 2 Şubat'ta basın toplantısı düzenleyen İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, terörle mücadele konusunda hazırlanan yeni ceza yasa tasarısının, bu ay mecliste oylamaya sunulacağını belirtmişti.

Tasarının parlamentodan geçmesini engelleyecek çoğunluğa sahip olmayan Yeşiller, Çevre Partisi ve Sol Parti, yasa tasarısına karşı çıkıyor.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile başkent Stockholm'de bir araya geldikten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, mecliste 9 Mart'ta oylanacak yeni yasa tasarısı sayesinde terörle mücadele için Türkiye'ye yönelik sorumluluklarını yerine getirmiş olacaklarını söylemişti.

'PKK'nın işini zorlaştıracağız'

Kristersson, 'İsveç makamları terör için para toplayan PKK'lılara karşı daha sert önlemler alıyor. Daha önceden terör örgütlerinin İsveç'teki finans faaliyetlerini yeterince ciddiye almadık. Şimdi bunu ciddiye alıyoruz. PKK için para toplayan kişilerin çeşitli suç yöntemlerini kullandıklarını ve bununla da terörü finans ettiklerini biliyoruz. Hükümetin organize suçla mücadeleye odaklanması PKK'nın işini zorlaştıracaktır.' ifadelerini kullanmıştı.
Son anayasaya değişikliği yetersiz bulunmuştu
İsveç parlamentosunda Kasım 2022'de kabul edilen terörle mücadele kanunlarını sıkılaştıran anayasa değişikliği, Ankara tarafından terörist örgütlerin faaliyetlerini durdurmak için yetersiz bulunmuştu.

Türkiye, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakması üzerine, NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran 2022'de imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma toplantılarına ara vermişti.
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