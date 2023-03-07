Kahramanmaraş'ta 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi

Türkiye, deprem felaketleriyle mücadele ediyor.Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerde, art arda 7.7 ve 7.6'lık iki sarsıntı yaşandı.Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen büyük deprem, geniş bir coğrafyada hissedildi.Ülkenin güneyindeki toplam 11 ilde hissedilen sarsıntı, kentler büyük yıkımlara neden oldu.Enkaz altında can veren vatandaşlarımızın sayısı ise 46 bini aştı.Kentlerde hissedilir düzeyde artçı sarsıntıların devam ettiği öğrenildi.Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği afet bölgesinde yaralar sarılırken, tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşayan Kahramanmaraş bir kez daha sallandı.AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta saat 12.40'ta yerin 7.52 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.AFAD, depremin merkez üssü olarak Onikişubat ilçesini işaret etti.