Banu Alkan'ın son paylaşımı gündem oldu

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Afrodit lakaplı 64 yaşındaki usta oyuncu Banu Alkan, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.Bir röportajında “Güzellik deyince akla Banu Alkan'ın vücudu gelir. Ben kraliçeyim o yüzden yaşlanmıyorum” diyen Alkan, son paylaştığı fotoğrafla takipçilerini şaşırttı.Son fotoğrafı gündem olan Alkan'a yorum yağdı. Takipçileri “'Photoshop'u abartmışsın', ‘Hiç gerek yoktu'” gibi eleştirilerde bulundu.