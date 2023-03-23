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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş’a gidiyor: İlk iftar depremzedelerle

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının ilk gününde iftarını Kahramanmaraş'ta depremzedelerle birlikte açacak. Erdoğan'ın Kahramanmaraş'ta katılacağı iftar programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer alacak

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş’a gidiyor: İlk iftar depremzedelerle
Ekleme: 23.03.2023 - 08:44 Güncelleme: 23.03.2023 - 08:56 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş’a gidiyor: İlk iftar depremzedelerle
6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin ardından önceliğinin deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması olduğunu ifade eden ve devletin tüm imkânlarını seferber eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün deprem bölgesine gidiyor. Erdoğan, ramazan ayının ilk gününde iftarını Kahramanmaraş'ta depremzedelerle birlikte açacak.

Erdoğan'ın Kahramanmaraş'ta katılacağı iftar programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de yer alacağı kaydedildi. Kahramanmaraş'ın ardından Hatay'a geçmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 11 ildeki çadır ve konteyner kentlerde depremzede ile birlikte iftar programlarına katılacağı belirtildi.

Başkan Erdoğan, depremzedelerin kendilerini asla yalnız hissetmemeleri için ramazan ayı boyunca AK Parti teşkilatlarının sahada olması talimatı vermişti. Erdoğan'ın yapacağı ziyaretle ilgili Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada,

'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dayanışmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin timsali ramazan-ı şerifin ilk orucunu Kahramanmaraş'ta açıyor. 23.03.2023 Perşembe günü Kahramanmaraş'ta olacak olan Sayın Cumhurbaşkanımız, iftarda vatandaşlarımızla bir araya gelecektir' denildi.
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