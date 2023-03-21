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YÖK'ten hibrit eğitim açıklaması

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz” dedi.

Ekleme: 21.03.2023 - 15:43 Güncelleme: 21.03.2023 - 15:47 / Editör: Ozge Selin
YÖK'ten hibrit eğitim açıklamasıYÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İzmir Ege Üniversitesinde düzenlenen 256. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı'na katıldı.

6 Şubat'ta 11 ili etkileyen depremin ardından üniversitelerin durumu hakkında bilgi veren Özvar, “Bu zorlu zamanlarda depremzedelere, üniversitelerimize ve öğrencilerimize destek olmak için Yükseköğretim Kurulu olarak bir dizi idari tedbir aldık. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin, bazı uygulamalı programlar hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla eğitimlerin başlaması yönünde bir karar aldık. Yine daha önce ifade ettiğim üzere, alınan kararı nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüzyüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz. Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz, yükseköğretim sistemimizin afet sonrası hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir” diye konuştu.
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