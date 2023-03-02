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Malatya Valisi Şahin: Her 4 binadan 1'i yıkıldı

Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte 26 Şubat'ta meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin psikolojik olarak insanları yıktığını belirterek, "30 kadar binamız yıkıldı ama psikolojimiz tamamen yıkıldı. İnsanlar, yavaş yavaş normal hayata dönerken son depremle sil başa döndük. Diğer her şeyi çözüyoruz ama moral lazım" dedi.

Ekleme: 2.03.2023 - 15:15 Güncelleme: 2.03.2023 - 15:16 / Editör: Ozge Selin
Malatya Valisi Şahin: Her 4 binadan 1'i yıkıldı
Malatya Valisi Hulusi Şahin, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde kente gelen sanatçıları ağırladı. Burada deprem bölgesine ilişkin bilgi veren Vali Şahin, insanların psikolojik desteğe ihtiyacının olduğunu belirterek, ''Son dönemlerde psikososyal desteğe ihtiyacımızın ne kadar fazla olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili de adımlar atıyoruz. Aslında sizlerin ziyaretini de bu kapsamda çok değerli buluyoruz ve devamının da gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu psikososyal destek; bir ziyaretle, bir moralle bitmiyor. Bunu sistematik bir şekilde, düzenli bir şekilde yapmak lazım. Çünkü travma sonrası stres bozukluğu çok yoğun bir şekilde günler geçtikten sonra artarak ortaya çıkıyor. Biz de depremzedeyiz. Kendi içimizde de görüyor ve yaşıyoruz. Dolayısıyla sizlerin ziyaretleri çok değerlidir, değerli olacaktır" dedi.

6 Şubat sabahı, herkesin büyük bir sarsıntı ile uyandığını anlatan Vali Şahin, ''Dünya, sanki allak bullak oluyordu. Sanki bina etrafımızdan dolanıyor gibi geliyordu. Çıktık, hızlı bir şekilde valiliğe geldik, çok soğuktu. Malatya'nın ekstra bir problemi de aşırı soğuk ve tipi, kar yağışı vardı. Bu arada küçük depremler oluyor. Güneye, bütün Akdeniz'e açılan yol kapanmıştı. Tren yolu bağlantımız, viyadükte yaşanan problemden dolayı kapanmıştı. Sivas ve Ankara istikametimiz tipi kapanmıştı. Elazığ yolu da 45 dakikada gideceğimiz yol, 5-6 saatte ancak ulaşılabilir bir seviyedeydi. Fakat yine de Elazığlı komşularımız bize hayat öpücüğü oldular. Gerçekten sağ olsunlar. O arada saat 13.25 sıralarında valilikteydik. Çok yoğun, ikinci büyük depremi yaşadık. Bunu, çok daha şiddetli yaşadık. Çünkü bize daha yakındı" diye konuştu.

'HER 4 BİNADAN 1'İ YIKILDI YA DA AĞIR HASAR ALDI'
Malatya'da büyük yıkımın ikinci depremde yaşandığını söyleyen Vali Şahin, şöyle konuştu: "Bu şehirde, 414 bin bağımsız bölüm var. Şu ana kadar gördüğümüz 100 bini buldu; yıkık, ağır hasarlı ya da acil yıkılacak. Her 4 binadan 1'i yıkıldı ya da ağır hasar gördü. 800 bin nüfuslu bir şehirden bahsediyoruz. Bunu nüfusa vursanız aslında ne kadar büyük bir badire atlattığınızı görürsünüz, ama 1200 civarında vefat sayımız var. Hamamlar, fırınlar, lokantalar ve oteller yıkıldı ya da kullanılamaz hale geldi. Malatya, gerçekten çok zor bir süreçten geçti." Vali Şahin, çok zor geçen 1-2 günün ardından çevre illerin yardıma koştuğunu söyledi.

'EN BÜYÜK BARİYERİMİZ, PSİKOLOJİK BARİYER'
Malatya'da 26 Şubat'ta meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin psikolojik olarak insanları yıktığını vurgulayan Vali Şahin, "30 kadar binamız yıkıldı ama psikolojimiz tamamen yıkıldı. İnsanlar, yavaş yavaş normal hayata dönerken son depremle sil başa döndük. Şöyle bir psikoloji oluştu; bitmeyecek mi, yine mi? Bunu aşmaya çalışıyoruz. Şimdi en büyük bariyerimiz; psikolojik bariyer. Buralarda sizlerin destekleri çok önemli. Morale ihtiyacımız var. Diğer her şeyi çözüyoruz ama moral lazım. Bir omuz lazım. Başımızı koyacağımız ve teselli bulabileceğimiz bir omuz lazım. O açıdan da sizlerin ve bütün dostlarımızın, milletimizin bölgeye desteğini çekmemesi lazım. Hepsinin desteğe ihtiyacımız var" dedi.
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