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Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci başladı

Cumhurbaşkanı adaylığı için TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler ve seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenler bugünden itibaren adaylık başvurularını yapabilecek.

Ekleme: 19.03.2023 - 11:28 Güncelleme: 19.03.2023 - 11:28 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci başladı
Türkiye tarihi 14 Mayıs seçimine gidiyor.

Seçime 57 gün kala Cumhurbaşkanlığı için adaylık süreci de bugün başlıyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) konuya ilişkin aldığı kararı geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

Adaylar başvurularını yapacak
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine yönelik takvimine göre, cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce ve seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin Kurula yapacakları adaylık başvuruları bugün başlayacak.

İmza için ek süre
Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, YSK'ya yapacakları adaylık başvurusu 20 Mart saat 17.00'de sona erecek.

Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi ise 23 Mart saat 17.00'de dolacak.

Seçmenler tarafından aday gösterilecekler için gerekli 100 bin imza 22 Mart-27 Mart arasında toplanacak.

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.
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