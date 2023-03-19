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Beyaz Gazete
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AK Partili Akbaşoğlu son seçim anketlerine ilişkin konuştu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Akılda Kalsın programında önemli açıklamalarda bulundu.

AK Partili Akbaşoğlu son seçim anketlerine ilişkin konuştu
Ekleme: 19.03.2023 - 13:26 Güncelleme: 19.03.2023 - 13:39 / Editör: Ozge Selin
AK Partili Akbaşoğlu son seçim anketlerine ilişkin konuştu
Beyaz TV ekranlarında Melissa Bağcı'nın sunumuyla yayınlanan Akılda Kalsın programının bu haftaki konuğu AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu oldu. 

AK Partili Akbaşoğlu, Melissa Bağcı'nın gündem ile ilgili sorularını yanıtlarken önemli açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurmasının ardından yapılan son seçim anketlerine değinen Akbaşoğlu, "AK Parti'nin oyu %41-42 bandında, %52-53 bandında da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunu görüyoruz." ifadelerini kullandı. 

İşte o açıklamalar...

AK PARTİ'NİN ANKETLERDEKİ SON DURUMU NE?

"Her parti bu manada kamuoyu yoklaması yaparak vatandaşın nabzını yoklamak ister. En canlı anket toplumun nabzıdır. Dolayısıyla onlarla beraber istişare halindeyiz. Hem kişisel gözlemlerimiz hem de anketlerde gördüğümüz şekliyle doğru ve isabetli bir yoklama söz konusu. Maalesef gerçeği değil de, kendilerinin görmek istediği noktada anket yayınlayanlar da yok değil. Bunun yine en güzel kararını milletimiz verecektir. Bu manada bizim yaptırdığımız anketlerde; AK Parti'nin oyu %41-42 bandında, %52-53 bandında da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ipi göğüslediğini görüyoruz. Şunu ifade etmek isterim ki; bu 52-53'ün sayısı kararsızlarla beraber daha da yukarı çıkacaktır. 14 Mayıs'ta en az 10 puan fark atmak suretiyle net bir sonuca varacağımıza da en ufak bir endişemiz yok."
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