Aksaray'da 25 öğrenciyi geziye götüren midibüs alev aldı. Öğrenciler son anda araçtan indirilirken yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Aksaray'da içinde 25 öğrencinin bulunduğu servis midibüsü seyir halindeyken alev aldı.Ahmet Koyuncu idaresindeki midibüs, Konya-Aksaray kara yolu Sultanhanı ilçesi girişinde alev aldı.Durumu fark eden sürücü, durdurduğu araçtaki 25 öğrenciyi tahliye etti.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri gönderildi.Midibüsteki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.