Külliye’de Türk Dünyası buluşması
Başkan Erdoğan, başkent Ankara'da yapılacak "Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım" temalı Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Olağanüstü Zirvesi öncesi teşkilat üyesi ülkelerin liderlerini Külliye'de kabul etti.
Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün başkent Ankara'da yapılacak "Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım" temalı Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Olağanüstü Zirvesi öncesi dün Külliye'de 3 görüşme gerçekleşti.
Başkan Erdoğan, sırasıyla teşkilat üyesi ülkelerden Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'u Külliye'de ağırladı. İkili görüşmelerde deprem çalışmaları, ikili ve bölgesel ilişkiler ele alındı.
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