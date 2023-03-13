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Trabzon'un Of ilçesinde orman yangını çıktı

Trabzon'un Of ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Kuvvetli fön rüzgarlarıyla yangın yayıldı.

Ekleme: 13.03.2023 - 09:53 Güncelleme: 13.03.2023 - 10:00 / Editör: Ozge Selin
Trabzon'un Of ilçesinde orman yangını çıktıTrabzon'un Of ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, saat 18.00 sıralarında Kıyıboyu-Kıyıcık Mahalleri Cihangir ve Ayazma mevkilerinde ormanlık alanda meydana geldi.

Henüz nedeni belli olmayan bir nedenle çıkan yangın lodosun etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına ilk olarak Trabzon Büyükşehir Belediyesi Of ve Hayrat İtfaiyesi ile Of Belediyesi ekipleri müdahale etti. Arazi yapısının engebeli olmasından dolayı ekipler yangına müdahale etmekte zorluk yaşadı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine takviye ekipler ve Orman Müdürlüğünün arazözlerinin müdahalesi sonrası yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangınla ilgili herhangi bir yaralanma ve can kaybı oluşmadı.

Takviye ekipler ve Orman Müdürlüğünün arazözlerinin müdahalesi sonrası yangın gece saatlerinde kontrol altına alınırken, yağan yağmurun da etkisi ile sabah saatlerinde söndürüldü.
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