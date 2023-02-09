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Hatay'da bebeği kurtarmak için kolunu kestiren adam hayatını kaybetti

Antakya'da bebek yeğeni Kevser ile enkaz altında kalan Cuma isimli talihsiz adam, yeğenini kurtarmak için kolunu kestirdi. Her ikisi de enkazdan kurtarılırken, Cuma hastanede hayatını kaybetti.

Ekleme: 9.02.2023 - 12:53 Güncelleme: 9.02.2023 - 13:02 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da bebeği kurtarmak için kolunu kestiren adam hayatını kaybettiKahramanmaraş merkezli tarihi felakette her ayrıntı ayrı bir acı.

Enkaz altından daha fazla canlı insan kurtarmak için sahada büyük bir çalışma var.

O çalışmaları yerinde takip eden Hakan Hatipoğlu'nun yaptığı bir paylaşım, takipçilerini yasa boğdu.

Bebeği kurtarmak için kolunu kestirdi
Tanık olduğu bir kurtarma faaliyetinde bebek yeğeni Kevser ile birlikte enkaz altında kalan Cuma isimli talihsiz bir adam, yeğenini kurtarmak için kolunu kestirdi.

Arkasında kalan Kevser'e ulaşılması için kolunun kesilmesini kabul eden Cuma kolu kesilerek enkazdan çıkartılıp hastaneye kaldırıldı.

Hatipoğlu o anları şöyle anlattı:

Şu binanın içinde bir tane adam var. Arkasında da bebek var. Adamın kolu enkazın altında kalmış ve birazdan kabul etti kolunu kesecekler, arkasındaki bebeğine ulaşmak için. Burada çok büyük bir olay yaşanıyor. Burası televizyonda gördüğünüz gibi değil.

Hastanede hayatını kaybetti
Tedavi altına alınan Cuma hastanede daha fazla dayanamayarak yaşamını yitirdi.

Kevser bebeğin enkazdan çıkartıldı anlar kameralara yansırken Hatipoğlu, şahit olduğu bu olay karşısında gözyaşlarını tutamadı.

'Dualarınızı eksik etmeyin'
Hatipoğlu, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Kolunu feda eden arkadaş Avusturyalı kurtarma ekibi ve AFAD tarafından enkazdan çıkarıldı. İsmi Cuma, az önce haber geldi maalesef hastanede rahmetli olmuş. Saat 19.34 itibarıyla, sonradan yeğeni olduğunu öğrendiğimiz Kevser için aynı ekiplerle birlikte çalışmaya başlıyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin. Çok can var göçük altında çok.
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