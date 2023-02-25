Kuşadası açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı .
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi..
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik gemisi sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 31 düzensiz göçmeni kurtardı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI