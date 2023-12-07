Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Yunanistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği hız kesmeden devam ediyor.Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yılki 20. yurt dışı ziyaretini Yunanistan'a yapacak.İki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açması beklenen ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısının 5'incisine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 yıl aradan sonra Atina'ya ilk ziyareti olacak.İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in başkanlıklarında ve ilgili bakanların katılımıyla Atina'da düzenlenecek konsey toplantısında, Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.Ziyaret kapsamında ayrıca, ikili ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da planlanıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında önce Atina'daki ‘Proedriko Megaro'da (cumhurbaşkanlığı binası) Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, ardından da bitişiğindeki ‘Megaro Maksimu'da (başbakanlık ofisi) Başbakan Kiriakos Miçotakis ile görüşecek. İki lider, basına açıklama yaptıktan sonra, yine başbakanlık ofisinde çalışma yemeği şeklinde geçecek YDİK toplantısına başkanlık edecek.Daha önce kazan-kazan vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri dönüşü uçakta yaptığı açıklamada, “Bizim dış politika anlayışımız‘hep ben kazanayım karşıdaki kaybetsin' değildir. Biz ‘kazan-kazan' anlayışı ile Atina'ya gideceğiz.” demişti.Yüksek İşbirliği Konseyi toplantısına Yunan tarafından 11, Türk heyetinden ise 8 bakanın katılması bekleniyor. Dışişleri, savunma, ekonomi ve ticaret bakanlarının yanı sıra eğitim ve kültür bakanlarının da heyette yer alacağı aktarıldı. Ayrıca, Yunan basınına göre, Yunan ve Türk arkeologların hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da ortak kazılar yapmasına yönelik bir öneri üzerinde duruluyor.Kazıların, klasik ve Helenistik dönemlere kıyasla “daha az politik” olan tarih öncesi döneme ilişkin yapılması bekleniyor. Ankara ve Atina ilişkilerinde Kahramanmaraş merkezli depremler ve Yunanistan'daki trajik tren kazasının ardından ılımlı bir tona geçmişti.Yunanistan polisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi ziyareti için perşembe günü Atina şehir merkezinde trafik kısıtlamalarının uygulanacağını duyurdu.Önlemler arasında trafiğin kademeli ve geçici olarak kısıtlanmasının yanı sıra kara yolu ağının çeşitli noktalarında durma ve park etme yasağı yer alıyor.