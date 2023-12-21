Dilan Polat bu defa astrolojiye başvurdu! Cezaevine astroloğunu çağırdı: Ne zaman çıkacağım

Birkaç ay öncesine kadar lüks hayatını gözler önünde yaşayan Dilan Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklandı.Eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu'yla birlikte tutuklanan Dilan Polat, bu süreçte ise gündemden düşmüyor.Dosya her geçen gün derinleşirken ve yeni detaylar gün yüzüne çıkarken, dün Dilan Polat'ın cezaevinden gönderdiği mektup ortaya çıktı.Bu mektupta çocuklarını çok özlediğini belirten ve dışarıya çıkmak için gün saydığını söyleyen Polat'ın yeni hamlesi ise herkesi şaşırttı.Astroloğunu cezaevine çağırdıHabertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, soyadı farklı olan ve belli aralıklarla Dilan Polat'ı ziyaret eden kişinin astrolog 'Hilal Saraç' olduğu ortaya çıktı.Üç görüşçü hakkı bulunan Polat'ın bu hakkını astroloğundan yana kullanması ise dikkati çekti.Ziyarete gitmediği zamanlarda yıldız falına bakıp avukatları ile Polat'a ilettiğini söyleyen Saraç şöyle konuştu:Dilan Polat'a eşi ve kardeşi ile birlikte tutuklanacağını söylemiştim. Türkiye'nin en çok konuşulan ismi olacağı belliydi.Tabii ki buna kimse inanmak istemez. Bekliyordum ama bir anda bu kadar ismin alınmasını beklemiyordum. Aslında bilmek istediği şey 'Bana ne olacak?' sorusunun cevabı.Dilan'ın para pul umurunda değil. Tek istediği şey özgürlüğü. Maksimum Nisan ayına kadar dışarı çıkacağını söyledim.Tabii Şubat Mart ayında da çıkabilir. Ben dışarıya çıkacağını düşünüyorum. Biz zaten içerideki süreci ile ilgili değil, daha çok dışarıya çıktıktan sonra neyapacağını konuşuyoruz.