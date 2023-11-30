Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus yer yer sis hadisesi bekleniyor.Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Rüzgârın; İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova ve Sakarya çevreleri ile Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıEDİRNE °C, 12°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 14°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 15°CParçalı çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 19°CParçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 21°CParçalı bulutluANTALYA °C, 19°CParçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıBURDUR °C, 14°CParçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıMERSİN °C, 19°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzey kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 14°CParçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 14°CParçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 15°CParçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıKONYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutluParçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıDÜZCE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ARTVİN °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSAMSUN °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıTOKAT °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıTRABZON °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.ERZURUM °C, 2°CParçalı bulutluHAKKÂRİ °C, 10°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 9°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 9°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 13°CAz bulutluGAZİANTEP °C, 12°CAz bulutluMARDİN °C, 12°CAz bulutluSİİRT °C, 12°CAz bulutlu