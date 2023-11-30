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Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Kasım Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son rapora göre Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu...

Ekleme: 30.11.2023 - 09:31 Güncelleme: 30.11.2023 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın; İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova ve Sakarya çevreleri ile Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

BURDUR °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzey kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C
Parçalı bulutlu

HAKKÂRİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C
Az bulutlu

MARDİN °C, 12°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 12°C
Az bulutlu
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