Erzurum'da eş zamanlı operasyon
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü yakalandı.
Erzurum'da şehrin asayişini sağlamak için güvenlik güçleri gece gündüz demeden çalışıyor. Suç ve suçluların peşinde olan emniyet müdürlüğü, operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.
Erzurum merkez ve ilçelerde yapılan eş zamanlı olarak operasyonlar neticesinde; bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan T.A (29) Hırsızlık suçundan 6 yıl hapis 1 ay cezası bulunan Ş.A (26) Silahla Tehdit ve 5607 Skm suçlarından 5 yıl 8 ay hapis cezası bulunan K.A (43), Kasten Yaralama ve Tehdit suçlarından 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan S.Ö (50), Kasten Yaralama suçundan 4 yıl 15 gün hapis cezası bulunan M.K.A (35), Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan G.A (25), Cinsel Taciz suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Y.Ö (31), Hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay 22 gün hapis cezası bulunan E.A (21), Dolandırıcılık suçundan Yakalama Kararı bulunan S.A (26), adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.