İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'nı yine vurdu

İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım niteliğini taşıyan saldırıları 26'ncı gününde devam ediyor.Adeta bir kan gölüne dönen bölgede her gün binlerce çocuk can veriyor. Kadın, çocuk gözetmeden bombardımana devam eden İsrail, Gazze'de taş üstünde taş bırakmadı.Hastanelerdeki sistem tamamen çökerken, kapasiteler de tam anlamıyla doldu taştı.Öyle ki yaralılar koridorlarda ve anestezi olmadan tedavi ediliyor.Bu kez de mülteci kampını hedef alan İsrail Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurdu. Saldırıda onlarca kişi can verirken, bölgeden dehşet görüntüleri de geldi.Edinilen bir son dakika bilgisine göre ise İsrail yeniden aynı mülteci kampını hedef aldı.Cibaliye Mülteci Kampı'nı 24 saat içerisinde iki kez vuruldu. Filistin Haber Ajansı açıklamayı; 'İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu onlarca kişi öldü ve yaralandı.' ifadeleriyle sürdürdü.