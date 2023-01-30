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Bakan Dönmez: Doğalgaz ve elektrikte indirimler devam edecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Geçtiğimiz hafta sanayi gazına yüzde 13-16 arasında indirim yapmıştık. 2022 Kasım ayından bu yana sanayinin kullandığı gazda yüzde 24-38 aralığında indirim gerçekleşmiş oldu. Bu durumun önce üretim maliyetlerinde en nihayetinde de enflasyonda bir düşüşe yol açmasını bekliyoruz. Bir diğer indirim de elektrikten geldik.2021 Aralık ayında 4800 lira olarak belirlemiştik mw başına önce 4200'e indi, geçtiğimiz hafta da yeni düzenleme ile 3600 liraya fiyat düştü. Serbest piyasadan elektrik alan sanayi ve büyük tüketicilerin maliyetlerinde yüzde 15'lere varan düşüşten yararlanmış olacak. Fiyatlardaki düşüş seyrederse Mart ayında da indirim söz konusu olabilir" dedi.

Bakan Dönmez: Doğalgaz ve elektrikte indirimler devam edecek
Ekleme: 30.01.2023 - 11:10 Güncelleme: 30.01.2023 - 11:33 / Editör: Ozge Selin
Bakan Dönmez: Doğalgaz ve elektrikte indirimler devam edecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde konuştu. Bakan Dönmez, 'Fiyatlardaki düşüş seyrederse Mart ayında da indirim söz konusu olabilir' dedi.

'İLK FAZ MART AYI SONUNDA DEVREYE GİRECEK'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Karadeniz gazında ilk faz Mart ayı sonunda devreye girecek. Tam kapasitede gaz ihtiyacının 4'te 1'ini karşılayacak. Yeni keşiflerle bu oran daha da iyileşecek. Bu gaz müzakerelerinden Türkiye'nin elinin daha güçlü olması demektir. Karadeniz'de boru yerleştirme işlemlerini geçtiğimiz yıl tamamlamıştık. Denizin 2200 metre altında canlı yaşamın olmadığı alandan bahsediyoruz. İnsan indirmemiz mümkün değil. Oradaki iş ve işlemleri uzaktan kontrollü robotlarla yapıyoruz. Su altı robotundan kullandığımız yazılıma kadar ekipmanlarımız yerli teknoloji ürünü. Karadeniz'de açtığımız ilk kuyular bunlar değil. Daha önce uluslararası şirketlerle kiralama ile çalışıyorduk. Şimdi kendi imkanlarımızla faaliyet göstermeye başladık. Daha önceki faaliyetlerimizin takvimlendirilmesini şirketlerin uygunluk durumuna göre yapıyorduk, şimdi öyle değil. Karadeniz gazı şu anki yaklaşık rezerviyle 30 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak büyüklükte hamdolsun, yeni keşiflerle inşallah bu süre daha da uzayacak, biz buna inanıyoruz.

Bakan Dönmez: Doğalgaz ve elektrikte indirimler devam edecek

'42 ÜNİTENİN 33'ÜNÜ DENİZ TABANINA İNDİRDİK'
Karadeniz'de deniz tabanına yerleştirilecek 42 ünitenin 33'ünü deniz tabanına indirdik. Oldukça zor bir iş. Bu ekipmanlarından en önemlilerinden biri olan toplama ve dağıtım hazneleri deniz tabanına başarıyla indirdik. 240 tonluk malzeme ve ekipmanlardan oluşuyor. 10 bine yakın personel çalışma yapıyor. Denizden gelecek gazı karada işleyecek tesisin inşaatını yüzde 90 seviyesinde tamamladık. Ocak ayında deniz tabanındaki montaj çalışmaları tamamlanarak ilk test çalışmaları başladı.

'FİYATLARDAKİ DÜŞÜŞ SEYREDERSE MART AYINDA DA İNDİRİM SÖZ KONUSU OLABİLİR'
Fatih Sondaj Gemimiz Türkali 11 kuyusundaki sondajını tamamladı. Faz 1 için gereken tüm kuyuların sondajı tamamlanmış oldu. Çaycuma 1 kuyusundaki keşfin ardından o bölgede de yeni sondaj çalışmalarımız olacak. Diğer jeolojik sahalarda da sondajları planlıyoruz. Oralardan da inşallah milletimize yeni müjdeler vermeyi umut ediyoruz. Dünyadaki fiyat oynaklığı azalmaya başladıkça bunları indirim olarak vatandaşlarımıza yansıtmış olacağız. Geçtiğimiz hafta sanayi gazına yüzde 13-16 arasında indirim yapmıştık. 2022 Kasım ayından bu yana sanayinin kullandığı gazda yüzde 24-38 aralığında indirim gerçekleşmiş oldu. Bu durumun önce üretim maliyetlerinde en nihayetinde de enflasyonda bir düşüşe yol açmasını bekliyoruz. Bir diğer indirim de elektrikten geldi. 2021 Aralık ayında 4800 lira olarak belirlemiştik mw başına önce 4200'e indi, geçtiğimiz hafta da yeni düzenleme ile 3600 liraya fiyat düştü. Serbest piyasadan elektrik alan sanayi ve büyük tüketicilerin maliyetlerinde yüzde 15'lere varan düşüşten yararlanmış olacak. Fiyatlardaki düşüş seyrederse Mart ayında da indirim söz konusu olabilir.

Bakan Dönmez: Doğalgaz ve elektrikte indirimler devam edecek

'YENİ YATIRIMLARLA DOĞAL GAZ TEDARİĞİNDEKİ POTANSİYELİMİZ 3 KATA KADAR ARTTI'
Son 1 yılda Avrupa'dan Orta Asya'ya 15 ülkeyi ziyaret ettik. Kaynak ülkelerle görüşmeler gerçekleştirdik. Tüketim tarafında da bölgemizdeki ülkelerle müzakereler yürütmüştük. İlk adımı geçtiğimiz ayın başında Bulgaristan ile attık. Bulgaristan ile 2035 yılına kadar sürecek yıllık 1,5 milyar metreküplük gaz tedarik anlaşması imzaladık. 13 yıllık sürede Bulgaristan'a 20 milyar metreküplük gaz sevkiyatı olacak. Bulgaristan'ın yanında Kuzey Makedonya, Romanya ve Moldova ile benzer görüşmeleri yürütüyoruz. Yeni yatırımlarla bölge ülkelerine 3 kata kadar Doğal Gaz tedariğinde artış potansiyeli olduğumuzu söyleyebilirim.

'TÜRKİYE GAZ TİCARET MERKEZİ OLMAK İÇİN BÜYÜK ADIMLAR ATIYOR'
BOTAŞ Genel Müdürü ve ekibi Umman'da. Umman'dan yıllık 1,4 milyar metreküp gaz tedarik edeceğiz ve anlaşma 10 yıl geçerli olacak. Uygun şartlar olursa anlaşmayı uzatma söz konusu. Türkiye gaz ticaret merkezi olmak için büyük adımlar atıyor. Türkiye gaz pazarı önümüzdeki dönem büyük bir süpermarket gibi çok farklı seçeneklerin yer aldığı yapıya kavuşacak. Çok oyunculu, çok kaynak girişli, yüksek hacme sahip piyasa varlığına ulaşılacak. Yeterli altyapı, teknik donanıma, uluslararası bilgi ve tecrübeye sahibiz. İstanbul'da 14-15 Şubat tarihlerinde İstanbul Gas Summit zirvesi düzenleyeceğiz. Zirvemizin mottosu Geleceği Birlikte Güven Altına Almak olarak belirledik.

'İSTANBUL ENERJİNİN DE BAŞKENTİ OLACAK'
Türkiye olarak bizler bu konuda üzerimize düşeni yerine getirmeye hazırız. Zirvede enerji bakanlarının yanında kamu kurum ve kuruluşları, özel sektörün üst düzey temsilcilerini ağırlayacağız. Zirvede küresel gelişmelerin enerji sektörüne etkileri, arz ve talebin fiyatlandırmaları, küresel arz güvenliği konularını ele alacağız. İstanbul enerjinin de başkenti olacak. Enerji iş birliğimizi daha fazla ülkeyle daha farklı konularda geliştirmek için enerji forumu konularını tesis ettik.

Bakan Dönmez: Doğalgaz ve elektrikte indirimler devam edecek
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