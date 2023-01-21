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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya SİHA tepkisi: Hazımsızlığın ilk değil en son örneğidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki BTSO Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde konuştu. Altılı masada yer alan genel başkanlardan savunma sanayisini hedef alan açıklamalara tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan "İHA ve SİHA örneği altılı masanın hazımsızlığının ilk değil en son örneğidir. Daha sandıktan bile çıkmadan gurur kaynağı olan projelerimizi dillerine dolamaya başladılar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya SİHA tepkisi: Hazımsızlığın ilk değil en son örneğidir
Ekleme: 21.01.2023 - 19:03 Güncelleme: 21.01.2023 - 19:41 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya SİHA tepkisi: Hazımsızlığın ilk değil en son örneğidir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki BTSO Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satırbaşları;
Biraz önce 4 kategoride ödül takdim ettiğimiz şirketleri kutluyor, şükranlarımı sunuyorum. Eserleri şehrimize kazandıran bakanlıklarımızı ve belediyelerimizi tebrik ediyorum. Bursa, ülkemizin sembol şehirlerinin başında geliyor. Diğer şehirlerimiz gibi Bursa'ya da sık sık geliyor vatandaşlarımızla hasbihal ediyoruz.

Projelerimizi yerinde takip ederek, neticelendirilmelerini sağlıyoruz. Buluşmalarla milletimizle olan gönül bağımızı güçlendiriyoruz. Bursa'ya her gelişimizde tarihi önemde birçok yatırımı hizmete açtık. Togg'un üretim tesisini Türkiyemiz'in hizmetine soktuk.

Türkiye yüzyılımızı inşa edene kadar mücadelemizi sürdürecek evlatlarımıza çok daha müreffeh bir ülke teslim edeceğiz. Yabancı ekonomi komiserlerinden medet uman müstemleke sevdalılarının ülkemizi tekrar kriz bataklığına sürüklemesine göz yummayacağız. Milletimizin gündeminden tamamen çıkardığımız siyasi istikrarsızlık ikliminin yeniden hortlatılmasına müsaade etmeyeceğiz.

SİHA'LARI HEDEF ALAN ALTILI MASAYA TEPKİ

İHA ve SİHA örneği altılı masanın hazımsızlığının ilk değil en son örneğidir. Daha sandıktan bile çıkmadan gurur kaynağı olan projelerimizi dillerine dolamaya başladılar. Tüm dünyada başarıları ile adından söz ettiren şirketlerimize çete iftirası atmaktan çekinmediler. Önümüzdeki seçimlerde iş dünyamızı kötüleyenlere hak ettikleri cevabı sandıkta vereceğiz, heveslerini kursaklarında bırakacağız. Ekonomimizi açıkça çökertmeyi amaçlayan sermaye ırkçılığı karşısında herkesten evvel bu ülkenin sanayi ve ticaret odaları tavır koymalıydı.
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