Araç sahiplerine müjde! İndirim geldi

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son gelişmeler, sürücülerin yüzünü güldürdü. Küresel petrol piyasalarındaki gerilemenin etkisiyle benzin fiyatlarında bir kez daha indirim yapıldı. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle yeniden gündemde.Döviz kurundaki dalgalanmalarla sık sık değişen fiyatlar, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.Son günlerde petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, benzin fiyatlarına indirim olarak yansıdı.Dün litre fiyatında 1 lira 96 kuruşluk düşüşün ardından, benzine 77 kuruşluk yeni bir indirim daha yapıldı.17 Aralık 2025 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin ve motorin fiyatları merak ediliyor.Benzin: 51,78 TLMotorin: 53,18 TLLPG: 28,51 TLBenzin: 52,63 TLMotorin: 54,19 TLLPG: 28,40 TLBenzin: 52,99 TLMotorin: 54,56 TLLPG: 28,33 TL