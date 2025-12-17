Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Ela Rümeysa Cebeci ve Sercan Yaşar ifade vermek için adliyede

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Spiker Ela Rümeysa Cebeci soruşturma kapsamında ifade vermek için adliyeye geldi. Soruşturma kapsamında tutuklanan Sercan Yaşar da ifade vermek üzere adliyeye getirildi.

Ünlü isimleri hedef alan geniş çaplı uyuşturucu operasyonu kapsamında yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan isimler arasında bulunan Spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin verdiği kan ve saç testinin sonucu belli olmuştu.ELA RÜMEYSA CEBECİ İFADEYE GELDİSaçında uyuşturucu madde tespit edilen Ela Rümeysa Cebeci savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Cebeci ifade veriyor.HEM KOKAİN HEM ESRAR TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTICebeci'nin hem kokain hem de esrar testinin pozitif çıktığı öğrenilmişti.SERCAN YAŞAR DA ADLİYEDEÖte yandan, uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ve soruşturmanın seyrini değiştirdiği iddia edilen Sercan Yaşar ifade vermek üzere adliyeye getirildi.