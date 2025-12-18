Cumhurbaşkanı Erdoğan Süreci Hızlandırdı! Geri Sayım...

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki 'lider diplomasisi' sayesinde önemli konularda aşama kat ediliyor.Türkiye'nin ABD'nin, Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) kapsamından çıkarılması yönünde modeller üzerinde çalışılıyor. CAATSA, iki ülke arasında belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılmasının önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyor.ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, bu sorunun çözümü için ilk kez '4-6 ay' gibi bir süreden bahsederek 2026'nın ilk yarısını işaret etti. CAATSA yaptırımları ile F16 ve F-35 alımları meselesinin 10 yıldır devam ettiğini belirten Barrack, Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımları 'anlamsız' bulduğunu söyledi.SABAH'ın edindiği bilgilere göre, Ankara-Washington hattında problemin çözümüne yönelik formüller üzerinde hummalı bir çalışma yapılıyor.Ankara, müttefiklerinden temin edemediği S-400 hava savunma sistemini Rusya'dan satın aldığı için üretim ortağı olduğu F 35'leri temin edemedi.1.4 milyar dolarlık ödeme yapıldığı halde Türkiye için üretilen F-35 uçakları Türkiye'ye CAATSA sebebiyle gelmedi. 6 Türk F-35'i, 7 yıldır bakımları yapılarak ABD'de depoda tutuluyor. Başkan Erdoğan ile Trump'ın Eylül ayında Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından bu sorunun çözülmesi yönünde müzakereler başladı.Bu müzakereler halihazırda Türkiye'ye ait olan 6 adet F 35 uçağının teslim edilmesi üzerinde yoğunlaştı. ABD, S400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'de bulunmasının çözüm önündeki en büyük engel olduğu tezini savunurken, Ankara yapıcı bir yaklaşım iradesi sergiliyor.Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlığın 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda, 'F-16 Blok 70 uçaklarının tedarikine ilişkin süreç ABD'li muhataplarımızla koordineli biçimde devam etmektedir.F-35 dâhil ülkemizin çıkarları ve savunma ihtiyaçları doğrultusunda ilgili süreç yeniden değerlendiriliyor' dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da geçtiğimiz günlerde özel bir medya kurumuna verdiği röportajda, Trump'ın ikinci döneminde F-35 sorununu çözeceğinden ve CAATSA yaptırımlarını kaldıracağından umutlu olduğunu dile getirdi.