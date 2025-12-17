Oytun Erbaş'ın uyuşturucu tespitine ilişkin sözleri yeniden gündem oldu

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri olan ve uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı.Kararın ardından yaptığı açıklamalar ve değerlendirmeler ile sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Oytun Erbaş, Ela Rümeysa Cebeci'nin sunuculuğunu yaptığı bir programda söylediği sözler yeniden gündeme geldi.'KAN TESTLERİNDE UYUŞTURUCU MADDE EN FAZLA BİR GÜNDE TESPİT EDİLEBİLİR'Erbaş, programda kan testlerinin uyuşturucu maddeleri tespit etmede yeterli olmadığını belirterek, 'Kan testlerinde yasaklı maddeler en fazla bir gün içinde tespit edilebilir. Bir gün sonra yapılan testte sonuç temiz çıkabilir' dedi.İdrar testlerine de değinen Erbaş, 'İdrarda bu maddelerin metabolitleri yaklaşık üç-dört gün boyunca tespit edilebilir' ifadelerini kullandı.CEBECİ: BÜTÜN ÇEŞİTLER İÇİN GEÇERLİ MİAsıl kritik noktanın saç analizi olduğunu vurgulayan Erbaş, 'Saç örneğinde yasaklı maddeler yaklaşık 90 gün boyunca tespit edilebilir' dedi.Erbaş, Cebeci'nin 'Bu bütün çeşitler için geçerli mi' sorusuna ise 'Bu durum neredeyse tüm maddeler için geçerlidir' yanıtını verdi.'SAÇ BOYASI ETKİYİ AZALTABİLİYOR'Saç analizinde dikkat edilmesi gereken bir ayrıntıya da dikkat çeken Erbaş, 'Saç boyası ya da saç açıcı kullanımı, saçtaki madde miktarını azaltabiliyor.Özellikle açıcılar sonucu ciddi şekilde etkileyebiliyor. Karışım halinde kullanılan maddelerde de tespit oranı düşebiliyor' dedi.'SADECE KAN VE İDRAR İNCELENİRSE SONUÇ YANLIŞ ÇIKABİLİR'Sadece kan ve idrar testleriyle yetinilmesinin yanıltıcı olabileceğini belirten Erbaş, 'Eğer yalnızca kan ve idrar alınırsa ve saç örneği incelenmezse, gerçekte kullanım olsa bile kişi temiz çıkabilir.Bu da yanlış bir aklamaya yol açar' ifadelerini kullandı.