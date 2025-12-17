Büyükçekmece’de 'huzurevi' dehşeti kamerada: Yaşlı adama böyle eziyet etmişler! Bakanlık harekete geçti...

Feci olay Büyükçekmece'de meydana geldi. O dönem Özel Büyük Marmara Huzurevi'nde kalan Abdulkadir Taşar adlı yaşlı yurttaşın, huzurevi sahibinin eşi Erol Konuk tarafından darbedildiği görüntülere ulaşıldı.DEHŞET ANLARI KAMERADA2023 Temmuz ayında kaydedildiği düşünülen görüntülerde; Konuk'un Taşar'a bağırdığı, ittiği ve fiziksel şiddet uyguladığı görülüyor.'SENİ İSTANBUL'DA BARINDIRMAM'Konuk'un huzurevinden ayrılan personelleri tehdit ettiği, kendisini şikayet edenlere 'Seni İstanbul'da barındırmam' dediği de ileri sürüldü.GÖRÜNTÜLERDEN 1 YIL SONRA VEFAT ETTİVeryansın Tv'nin haberine göre; Konuk'un huzurevinde faaliyette olduğu dönemlerde bu ve benzeri birçok olayın yaşandığı ve kamera kayıtlarının silindiği de iddialar arasında. Öte yandan darbedilen Taşar'ın 2024 yılı Eylül ayında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği ve naaşına otopsi yapılmadığı öğrenildi.YORUMLARDA DİKKAT ÇEKTİÖzel Bakımevi hakkında bir ay önce yapıldığı belirlenen bir yorumda, 'Burası 'Huzur ve Bakım' evi. Garip annem vardığının ilk günü önce bahçede oturuyor. İlk resimlerini ve bakim evine geldiği günkü halini aşağıdaki resimlerde göreceksiniz. Gayet iyi ve sağlam, sigarasını içiyor. Sonra, o yorgunluğu ile içeri alınıp, aynı, ilk gün tamamı ile zorbalıkla soyuluyor ve en mahrem yerlerine kadar fotoğraflanıyor! Kolunu sakatlıyorlar ve omuzunda çatlaklarla bir sure o şekilde tutuluyor. Sonrasında neler oldu, nasıl tamamı ile kendinden geçmiş bir şekilde, yüksek ateşle hastaneye kaldırıldı, oraların kaydı yok!' ifadeleri kullanıldı.'BİZİM PROSEDÜRÜMÜZ BU'Yapılan yorumda yaşlı kadının hastaneye kaldırıldığı belirtilerek, 'Siz 88 yaşındaki, bir yaşlıya nasıl böyle insanlık dışı davranışlar, zorbalıklar yaparsınız diye sorduğumuzda; bakım evi sahibi 'Bizim prosedürümüz bu ilk gün bütün yaşlılar soyuluyor, fotoğraflanıyor'. 'Anneniz agresifti, kendini yerlere attı, yataktan düştü' diye cevap verildi. Annem 4 gündür hastanede ve kendi hayatını artık sürdüremeyecek şekilde!' iddialarında bulunuldu.İDDİALAR KAN DONDURDUYapılan farklı bir yorumda, 'Ananem bu bakımevine bastonu ile yürüyerek girdi, ama 10 gün sonra kolundan ve kalçasından yaralanarak ve yatalak bir sekilde hastaneye kaldırıldı. Mahrem yerleri kapatılmadan çıplak fotoğrafları çekildi, insanlık dışı bir muameleye maruz kaldi. Yataktan düşerek öldüğü söylendi ve yerlerde yattı. Bunun bize normal bir prosedür olduğu söylendi. Şuan hala hastanede hayati tehlikesi var. Hastane polisi de ananemin durmunu gördükten sonra bu bakımevini arayarak olaya dahil oldu. 5.0 yorumlar görünce güvenip teslim ettik fakat şuan hayati tehlikede.' iddiaları dikkat çekti.Bakanlıktan açıklama:Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, İstanbul Büyükçekmece'deki özel bir yaşlı bakım merkezinde yaşanan şiddet olayına ilişkin yapılan açıklamada, 'Yapılan muhakkik incelemesi sonucunda, özel yaşlı bakım merkezine idari para cezası uygulanmış olup, adli yargılama sürecinin sonucuna göre ilgili kuruluş hakkında kapatma işlemi dahil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır.' ifadeleri kullanıldı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu görüntülerin tespit edilmesinin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerince, ilgili özel yaşlı bakım merkezine ivedilikle intikal edildiği, gerekli incelemenin başlatıldığı belirtildi.Ayrıca Bakanlık tarafından muhakkik görevlendirildiği ve eş zamanlı Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:'İdari tedbir kapsamında, Y.K'nin sorumlu müdürlük ve çalışma onayı iptal edilmiştir. Yapılan muhakkik incelemesi sonucunda, özel yaşlı bakım merkezine idari para cezası uygulanmış olup, adli yargılama sürecinin sonucuna göre ilgili kuruluş hakkında kapatma işlemi dahil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır.'