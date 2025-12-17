Güllü cinayetine dair şoke eden delil! Esra Ezmeci ile Yeni Baştan da yayınlandı

Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında ortaya dökülen deşifreler, cinayet iddialarına ilişkin çarpıcı detayları gün yüzüne çıkardı. Tanık anlatımları ve mesaj içerikleri, canlı yayında tek tek okundu.Programa katılan Kervan, olayın ilk gününde yaşananları şu sözlerle anlattı:“İlk günden biliyordu. Taziyeye geldi. İçeri girdiğinde bağırarak ‘düşürme, atma, öldürme demedim mi' diye ağladı. Orada 10–15 kişi vardı.”Esra Ezmeci'nin “Kimden bahsediyorsun?” sorusuna Kervan, “Teyzesi, Kader abla” yanıtını verdi.Kervan, o gün yaşadığı şaşkınlığı da şöyle dile getirdi:“Ben de sizin gibi düşündüm. Dedim ki günahını alıyor, para için yapıyor. Zaten rahmetliyle konuşmuyordu. Şimdi gelmiş ağlıyor dedim.”Programın en çarpıcı anlarından biri ise “valiz” detayı oldu. Kervan, şu ifadeleri kullandı:“Sonrası her gece valiz hazırlıyorlardı. Her gece. ‘Sabah polis gelecek, sizi alacaklar' diyordu.Esra Ezmeci'nin “Neden valiz hazırlıyor?” sorusuna Kervan, “Biliyordu. Yaptığını biliyordu.” cevabını verdi:Programa katılan Bircan ise Tuğyan'ın daha önce sildiği mesajları telefonun dosyalarından çıkardığını açıkladı. Esra Ezmeci, “LED'e verin, izleyici görsün” diyerek mesajların yayınlanmasını istedi.Canlı yayında okunan mesajlarda Tuğyan'ın şu ifadeleri kullandığı öne sürüldü:Tuğyan: Ben Kervansız ölürüm.Bircan: Daha kaç kişi için öleceğiz peki?Tuğyan: Ya da annemi öldüreceğim sonunda.Esra Ezmeci, bu mesajların anlamına dikkat çekerek, “Bu, annesini Kervan için öldürdüğünün mesajı olarak mı veriliyor?” diye sordu.Bircan ise iddiasını şu sözlerle sürdürdü:“Tuğyan bir tercih yapmak zorunda kaldı. Kervan'ı seçti. En nihayetinde biz bu durumdayız.”Esra Ezmeci'nin “Kervanı seçip annesini mi öldürdü?” sorusuna Bircan, “Evet” yanıtını verdi.Program sonunda Esra Ezmeci, mesajların yeni delil niteliğinde olduğunu vurguladı. Esra Ezmeci: “Bu mesajlar silinmişti, şimdi dosyadan çıktı. Savcılığa ve emniyete de buradan duyuru yapıyoruz. Bunlar dosyaya girecek.” Dedi.