Sunucu Okan Karacan Gözaltında!

GAİN Medya soruşturması kapsamında sunucu Okan Karacan gözaltına alındı

Ekleme: 18.12.2025 - 09:03 Güncelleme: 18.12.2025 - 09:10 / Editör: Erhan Şimşek / Kaynak: Sabah
Video içerik platformu Gain Medya'ya dün yasadışı bahis operasyonu düzenlendi. Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya ve diğer bağlı şirketlere jandarmanın düzenlediği operasyonda, holding ve şirket yetkilisi 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin suçtan kaynaklanan gelirle elde ettiği mallara el konulurken, GAIN Medya'ya bağlı tüm kuruluşlara TMSF kayyum olarak atandı.

