Ankara’nın yükselen gücü endişe oluşturdu! “Büyük Türkiye vizyonu gerçekleşiyor”

N12 televizyon kanalına göre Türkiye, Suriye'de askeri birlikler konuşlandırıyor ve Şam yakınlarında büyük bir askeri üs kurmayı planlıyor. Bununla birlikte petrol sahaları, madenler ve limanlar gibi stratejik ekonomik varlıklar üzerinden de ülke genelinde ekonomik nüfuz alanları oluşturuyor.Haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Büyük Türkiye' vizyonunun Suriye'yi merkezine aldığı ve bu stratejinin İsrail için Golan'dan Gazze'ye uzanan yeni bir baskı hattı oluşturmayı hedeflediği ifade edildi. Başkan Erdoğan'ın, bölgesel Türk nüfuzuna dair stratejik bir vizyona sahip olduğu, Arap-İsrail çatışmasında belirleyici bir aktör olmayı amaçladığı ve Türkiye'yi bölgesel lider konumuna taşımak istediği belirtildi.İsrail merkezli habere göre Ankara, son yıllarda savunma ve taarruz kapasitesine ciddi yatırımlar yaptı. Erdoğan'ın İsrail'le yüzleşme arzusunu gizlemediği belirtilirken, NATO üyeliği ve olası Trump desteğinin Türkiye'ye ek bir özgüven sağladığı aktarıldı.Haberde, Başkan Erdoğan'ın stratejisinin yakında Gazze'de kurulması gündeme gelen uluslararası istikrar gücü (ISF) üzerinden test edileceği belirtiliyor. İsrail merkezli N12'ye göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türk askerlerinin Gazze'ye girişine onay vermesi durumunda, bunun Erdoğan açısından İsrail'e karşı büyük bir siyasi zafer olacağı değerlendiriliyor.Böyle bir adımın, İsrail'in hem Gazze hem de Suriye'deki askeri hareket serbestisini ciddi biçimde kısıtlayabileceği ifade ediliyor.N12'ye göre Türkiye'nin, ABD ve Avrupa nezdindeki siyasi ağırlığı sayesinde İsrail karşıtı bir eksenin lideri haline gelme potansiyeli bulunuyor. Haberde, bu durumun Ankara'yı İsrail açısından İran'dan bile daha tehlikeli bir bölgesel aktöre dönüştürebileceği yorumu yapıldı.İsrail merkezli N12'ye göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Trump'la ilişkileri de belirsizliğini koruyor. Trump'ın Netanyahu'ya yönelik artan eleştirilerle karşı karşıya olduğu, bölge liderlerinin İsrail Başbakanı'nı güvenilir bir ortak olarak görmediği, yakın durmak istemediği ve ağzından çıkan tek bir kelimeye bile inanmadıkları ifade edildi. Yaklaşan temasların, İsrail'in 'sınırsız hareket özgürlüğü'nün kısıtlanmasıyla sonuçlanabileceği öne sürüldü.Haberde ayrıca terör örgütü YPG'nin Türkiye için bir tehdit oluşturduğu ve silahsızlanmaya ya da silah bırakmaya niyetlerinin olmadığı ifade edildi.