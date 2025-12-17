Spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında yeni bir safhaya geçildi. Geçtiğimiz günlerde 'uyuşturucu kullandırma' ve 'cinsel ilişki karşılığı menfaat sağlama' suçlamalarıyla tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un ardından, dosyada adı geçen diğer isimlerin Adli Tıp Kurumu raporları netleşti.ADLİ TIP RAPORLARI KAN DONDURDUSoruşturma kapsamında aralarında tanınmış ekran yüzlerinin de bulunduğu 10 kişinin uyuşturucu testi sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Rapordaki çarpıcı detaylar şöyle:* Ufuk Tetik: Hem kanında hem de saç örneğinde kokain ve metabolitleri tespit edildi.* Mehmet Akif Ersoy, Dilara Yıldız, Mustafa Manaz, Ebru Gülan ve Buse Öztay: Kan örnekleri negatif çıkarken, saç örneklerinde kokain tespit edildi. Buse Öztay'ın örneğinde ayrıca MDMA maddesine rastlandı.* Ela Rümeysa Cebeci: Kan örneği temiz çıkmasına rağmen, saç örneğinde esrar, sentetik uyuşturucu ve kokain metabolitleri bulundu.ADLİYEDE HAREKETLİ DAKİKALAR: CEBECİ VE YAŞAR İFADE VERDİTest sonuçlarının ardından bugün İstanbul Adalet Sarayı'nda hareketli saatler yaşandı. Hakkındaki test sonuçları pozitif çıkan ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci, ifade vermek üzere Çağlayan'a geldi.TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİSavcılıkta sorgusu tamamlanan Cebeci, 'uyuşturucu madde temin etmek' suçlaması kapsamında tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.TUTUKLANDICebeci çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.SORUŞTURMA DERİNLEŞİYORMehmet Akif Ersoy'un Habertürk'teki görevinden uzaklaştırılıp ardından tamamen el çektirilmesiyle başlayan süreçte, emniyet birimlerinin uyuşturucu trafiğine dair yeni isimler üzerinde incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi. Adliyeye sevk edilen isimlerin mahkemedeki sorguları devam ediyor.