Sercan Yaşar etkin pişmanlıktan tahliye edildi

Sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar, uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Bugün tekrardan ifade vermek üzere adliyeye getirilen Yaşar, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edildi.SORUŞTURMA DERİNLEŞİYORMehmet Akif Ersoy'un Habertürk'teki görevinden uzaklaştırılıp ardından tamamen el çektirilmesiyle başlayan süreçte, emniyet birimlerinin uyuşturucu trafiğine dair yeni isimler üzerinde incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi. Adliyeye sevk edilen isimlerin mahkemedeki sorguları devam ediyor.