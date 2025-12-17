Adıyaman'da umutlar yükseliyor! Gazeteci Türker Akıncı olay yerinden paylaştı

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinin sürdüğü Adıyaman’da ortaya çıkan yeni şehir, görenleri şaşkına çevirdi. Gazeteci Türker Akıncı, bölgedeki izlenimlerini görüntüler eşliğinde paylaştı.Adıyaman’daki yeni yerleşim alanlarını gezen Akıncı, karşılaştığı tabloyu şu sözlerle anlattı:“Efendim Adıyaman'dayız. Tabii Adıyaman'a geldik. İnanılmaz bir tabloyla karşılaştık. Yani diyeceksiniz ki ya bize böyle 4-5 tane gösterme. Tamamı ne oldu buranın? Şehri yukarı taşıdılar Adıyaman'da ve yani mesela şimdi bir adadayız. Şöyle göstereyim. Hepsi yatay mimari. Hepsi 5-6 kat en fazla. Oturmalar başlamış. 100.000 kişi bu yeni şehirde yaşayacak. Şu anda da baya nüfus %20'ye yakını yaşamaya başlamış bile. Hedeflenen 100.000.”Yeni şehirde binaların hızla tamamlandığını aktaran Türker Akıncı, altyapıya ilişkin şu bilgileri paylaştı:“2-3 tane hastane var. 5-6 tane sağlık ocağı var. Okul var. Hepsi yapılıyor. Ben görünce çok şaşırdım. Yani ben bu kadarını beklemiyordum. Her şeye rağmen. Ne kadar olabilir ki? gördüğüm tablo…”Bölgede en çok konuşulan ismin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olduğunu vurgulayan Akıncı, sözlerini şöyle tamamladı:“Ve herkesin dilinde de Murat Kurum var. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum. Burada herkesin dilinde.”ifadelerini kullandı.