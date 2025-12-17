İslam Memiş altın bombasını patlattı! Bu tarihte veda edeceğiz

Gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda kapalı çarşı piyasasında 5900–5920 lira aralığında olduğundan bahseden Memiş, 'Satımda yaklaşık 20 liralık bir makas var. Bankaya baktığımızda ise aynı saniye ve aynı dakikada yaklaşık 130 liralık bir makas aralığı oluşuyor. Bunun ekran görüntüsünü bile aldım. Banka 5900 liraya satıyor, 5770 liraya geri alıyor. Yani burada yaklaşık 130 liralık bir fark var' diyerek altın almak isteyen yatırımcıları uyardı.Memiş, 'Vatandaş açısından bakıldığında serbest piyasada 20 liralık makas varken bankada bu fark çok daha yüksek. 5900'e bozuyorsun ama banka 110–130 lira aşağısına alıyor. Bu ciddi bir algı sorunu yaratıyor. Alış–satış makaslarının bu kadar açık olması büyük bir kazanç anlamına geliyor. Gram başına 130 lira çok ciddi bir para' dedi.Yıl sonu pozisyon kapatmaları olduğunu belirten Memiş, 'TL ihtiyacı olanlar var; maaş ödemeleri, nakit ihtiyacı gibi nedenlerle insanlar döviz ve altın bozduruyor. TL'ye talep bu kadar yüksekken altını 110–130 lira aşağıdan almak bankalar için ciddi bir kazanç kapısı oluyor' dedi.Bu makasların bu kadar açık olmasının nedeni ithalat yasağı ve piyasanın manipüle edilmesini önleme politikaları olduğundan bahseden Memiş, 'Ancak iyi niyetle yapılan bu uygulama aslında kötü bir sonuç doğurdu. Sermaye yastık altına kaydı. İnsanlar “bankaya 130 lira vereceğime serbest piyasada 20 lira makasla alırım” diyor. Böylece sistemden kaçış hızlandı' diyerek 2026 yılının ikinci yarısından itibaren bankalardaki makasların da yavaş yavaş kapanacağını ve normalleşme yaşanacağını belirtti.Altın hakkında değerlendirmede bulunan Memiş, 'Şu sıralar 5900–6000 lira bandında oyalanıyor. Bu hafta ons ve gram altında sert dalgalanmalar görebiliriz. Ancak uzun vadeye baktığımız için kısa vadeli düşüşleri düşüş olarak görmüyoruz. Örneğin 5750 lira bizim için düşüş değildir. Zaten yılın bitmesine az kaldı, Noel tatili nedeniyle büyük oyuncular piyasadan çekiliyor. Dışsal bir gelişme olmazsa büyük bir hareket beklemiyoruz. Ancak bir savaş, saldırı ya da barış haberi gelirse tablo değişebilir' diyerek yatırımcıya seslendi.Memiş, Bankalardan altın alım-satımı var, kuyumculardan var, bir de Darphane Altın Sertifikası (S1) var. Bu hafta ilginç bir durum yaşandı. Fiziki gram altın yaklaşık %1 artarken, S1 yaklaşık %3,5 yükseldi. S1 tarafında “güzel bir ekmek” var diyebilirim. Nasıl? S1'de altın satıp, bekleme süresi sonrası serbest piyasadan fiziki altın alarak aradaki farktan kazanç elde edilebiliyor' diyerek sertifika alanlar için önemli bir paylaşımda bulundu.Altın fiyatlarının seyriyle ilgili bir analiz paylaşan Memiş, '2021'de gram altın %88, 2022'de %52, 2023'te %86 yükseldi. 2022 öncesi yükselişler pandemi kaynaklıydı. 2022 sonrası ise döviz politikaları etkili oldu. Kur destekli sistemle doların 9 liradan 18 liraya çıkması altını da yukarı taşıdı' dedi.Dev banka Morgan Stanley, 2026'nın dördüncü çeyreğinde ons altın için 4800 dolar tahmininde bulunduğunu söyleyen Memiş, 'Ben de daha önce 4800–4880 dolar bandını maksimum seviye olarak ifade etmiştim. Raporlar bunu destekliyor' dedi.Altın için önemli bir uyarı yapan Memiş, '2026'nın ikinci yarısından itibaren altın ve gümüşle yavaş yavaş vedalaşacağız. Bu “altını tamamen bırakmak” anlamında değil. Birikimi gerçek varlıklara dönüştürmek anlamında. Ev, arsa, gayrimenkul gibi' diyerek çok kritik bilgi paylaştı.'Kredi muslukları açıldığında emlak tarafında ciddi bir talep oluşacak. İnsanlar TL ihtiyacıyla altın satıp gayrimenkule yönelecek' diyen Memiş, Ayrıca Fed'in faiz indirimlerinin de bir sonu var. O noktadan sonra altın fiyatlarını destekleyen bir ortam kalmayabileceğini ifade etti.Memiş özetle: 'Altın biriktirme dönemi yerini altını gerçek servete dönüştürme dönemine bırakacak. Zamanlaması ise 2026'nın ikinci yarısı'