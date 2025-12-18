Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu! 7 Gözaltı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak, oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, ünlü parti organizatörü Cihan Şengüzel ve Mümine Senna Yıldız hakkında 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan gözaltı kararı verildi.7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı. Diğer 3 isimin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.