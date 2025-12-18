CHP'de Parti İçi Kayyum Niteliğinde Karar!

Maaşlarını alamayan işçilerin eylemleri ve çöp dağlarıyla gündem olan Buca Belediyesi, CHP lideri Özel’i de rahatsız etti. Başkan Duman’a iki yardımcı bürokrat atanması “CHP Buca’ya kayyum atadı” şeklinde yorumlandı

Maaş krizleri, iş bırakma eylemleri ve grevlerle sık sık gündeme gelen Buca Belediyesi'nin yönetim kademesine CHP Genel Merkezi müdahale etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanlığı görevlerinde bulunan Burçin Sarı ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanlığı görevlerinde bulunan Zeynep Çetinkaya, Buca Belediyesi'ne başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. CHP Genel Merkezi'nin müdahalesine AK Parti Buca Belediye Meclis Üyesi Veli Balyemez sert çıktı. Özgür Özel'in Buca'ya kayyum atadığını belirten Balyemez, 'Belediyemize CHP Genel Başkanı kayyum atanmış durumda. Burası Özel'in çıkarlarının, savaşlarının yapıldığı bir merkez haline döndürüldü. Yapay zekaya da sorulup seçilen belediye başkanına da aynı zamanda bu bir darbedir. Buca'da onlarca memur var. İthal adaylarla bilmediğiniz bir kenti yönetmeye çalışıyorsunuz' dedi.CHP'den Buca Belediye Başkanı seçilen Görkem Duman geride kalan 2 yıllık süreçte belediyenin borçlarına borç ekledi. Borç batağına saplanan belediye çalışanların maaşlarını dahi ödeyemez duruma gelince işçiler bugüne kadar onlarca iş bırakma eylemi yaptı. Toplanmayan çöpler nedeniyle sık sık ilçenin cadde ve sokaklarında çöp dağları oluştu.