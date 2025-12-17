TÜİK açıkladı! Trafikte en çok kullanılan araba markaları…

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı Kasım 2025 Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri, otomotiv piyasasındaki son durumu gözler önüne serdi.Açıklanan verilere göre kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 183 bin 172 olarak gerçekleşti.Böylece kasım ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 371 bin 446'ya ulaştı.Kasım ayında kaydı yapılan taşıtların yüzde 52,4'ünü otomobiller oluştururken, motosikletler yüzde 29,9 ile ikinci sırada yer aldı.Kamyonetlerin payı yüzde 12,8 olurken, traktör yüzde 2,1, kamyon yüzde 1,6, minibüs yüzde 0,6, otobüs yüzde 0,4 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,2 oranında kaydedildi.Peki, en çok hangi marka tercih edildi?Verilere göre, kasım ayında 96 bin 3 otomobil trafiğe kaydedildi. Otomobil pazarında marka tercihleri öne çıkarken, Renault en çok kaydı yapılan marka olarak ilk sırada yer aldı. Renault'yu Volkswagen ve Toyota izledi.Aynı dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yakıt türleri incelendiğinde, benzinli araçların ilk sırada yer aldığı görüldü. Hibrit ve elektrikli otomobillerin payı da artış göstererek dikkat çekti. Buna karşılık, trafikte halihazırda bulunan otomobillerde dizel ve benzinli araçların ağırlığı sürüyor.Ocak-kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobiller arasında en çok tercih edilen motor hacmi 1300 cc ve altı oldu. Bu durum, yakıt tüketimi ve vergi avantajlarının tüketici tercihlerinde etkili olduğunu ortaya koydu.Renk tercihleri incelendiğinde ise gri otomobillerin ilk sırada yer aldığı görüldü. Gri rengi beyaz ve siyah otomobiller takip ederken, bu üç rengin Türkiye'de otomobil alıcıları arasında popülerliğini koruduğu dikkat çekti.