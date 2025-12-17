Yargıtay’dan Rezan Epözdemir davasında karar...

Avukat Rezan Epözdemir'in 'rüşvete aracılık etme' iddiasıyla Yargıtay'da yargılandığı davanın ilk duruşması Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde yapıldı.TUTUKLULUK DEVAM EDECEKDavanın ilk duruşmasında Yargıtay 5. Ceza Dairesi Epözdermir'in tahliye talebini reddederek tutukluk halinin devamına karar verdi.ESKİ SAVCIYA TUTUKLAMAÖte yandan, sanıklar arasında eski savcı Cengiz Çallı'nın da bulunduğu davada Yargıtay Beşinci Ceza Dairesi, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nca yapılan suç duyurusunu da dikkate alarak, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle eski Savcı Çallı'nın tutuklanmasına karar verdi. Davanın sanıkları arasında ayrıca, makaron kaçakçılığı yapmakla suçlanan Selahattin Yurtçak, Ahmet Mesut Yurtçak, Selahattin Gündüz, eski polis memuru Hakan Kabaca ile Gökhan Aydeniz, Atalay Demirbaş ve Uğur Olgun da yer alıyor.