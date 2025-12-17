Türk düşmanları düğmeye bastı! Ankara’nın stratejik adımlarına karşı bir araya geldiler

İsrail ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki ittifak derinleşirken, İsrail basını üç ülkenin üst düzey hava kuvvetleri komutanlarının Güney Kıbrıs'ta gizli bir toplantı gerçekleştirdiğini bildirdi.HM News haber kuruluşu, 'Türkiye'ye karşı savaş hazırlığı mı?' başlığıyla yayımladığı haberinde, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar'ın geçtiğimiz günlerde Yunanistan ve GKRY hava kuvvetlerinden üst düzey yetkililerle, güvenlik iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan olağanüstü bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.Haberde, söz konusu toplantının İsrail ile Türkiye arasındaki gerilimin giderek arttığı bir döneme denk geldiğine dikkat çekildi.HM News, Türkiye'nin özellikle Suriye, Doğu Akdeniz ve diğer bölgelerde nüfuzunu artırmasının İsrail, Yunanistan ve GKRY'de ciddi endişe yarattığını belirtti.Habere göre görüşmelerde; hava sahasında koordinasyonun derinleştirilmesi, operasyonel iş birlikleri ve İsrail'in yabancı hava kuvvetleriyle oluşturduğu bölgesel koalisyonun geliştirilmesi gibi başlıklar ele alındı.İsrailli güvenlik kaynakları, bu tür iş birliklerinin gelişen tehditlere karşı hazırlık sağladığını ve hava sahasında daha sıkı bir koordinasyon imkânı sunduğunu ifade etti.Maariv gazetesi de toplantıya ilişkin dikkat çekici bir haber yayımladı. Gazeteye göre İsrail, Türkiye'nin Orta Doğu'daki stratejik hamlelerinden ciddi rahatsızlık duyuyor.Haberde, küstah ifadelerle bu adımlara karşı İsrail'in yanıtının şekillenmeye başladığı ve Türkiye karşıtı bölgesel ittifak konusundaki kararlılığın Ankara'ya gösterilmesi için Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın görevlendirildiği belirtildi. Bar'ın, Yunan ve Rum hava kuvvetleri komutanlarıyla üçlü bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.Maariv, İsrail'de Türkiye'nin Suriye'de etkisini artırmasının, Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü'ne olası katılımının ve Libya ile deniz yetki alanlarına ilişkin anlaşma yapmasının, Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki deniz hakimiyetini daha da güçlendireceği yönünde değerlendirmeler yapıldığını aktardı.Maariv'e göre İsrail Hava Kuvvetleri, Türkiye'nin özellikle Doğu Akdeniz'de hava ulaşım hatlarını kısıtlama ihtimalinden endişe duyuyor. Ayrıca Türkiye'nin Suriye'ye radar ve hava savunma sistemleri konuşlandırma olasılığının, İsrail Hava Kuvvetleri'nin hareket serbestisini sınırlandırabileceği değerlendiriliyor.Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi hâlinde, bugün İran, Irak, Suriye ve Lübnan hava sahalarında neredeyse tam bir hareket özgürlüğüne sahip olan İsrail'in, güvenli ve elverişli hava koridorunu kaybedebileceği ifade ediliyor.Haberde, İsrail'in Yunanistan ve GKRY ile kurduğu ittifakı stratejik bir ortaklık olarak gördüğü vurgulandı.GKRY'deki havalimanlarının, İsrail'e ait uçaklar için adeta bir üs hâline geldiği belirtilirken, geçmişte İsrail Hava Kuvvetleri'nin, olası füze saldırıları nedeniyle kendi üslerinin pistlerinin kullanılamaz hâle gelmesi ihtimaline karşı GKRY'deki pistleri alternatif iniş alanları olarak kullanmaya yönelik tatbikatlar yaptığı hatırlatıldı.Maariv, İsrail'in Güney Kıbrıs'ı bir tür 'uçak gemisi' olarak gördüğünü ve İsrail Hava Kuvvetleri açısından Yunanistan ve GKRY ile kurulan ittifakın son derece yüksek bir stratejik değer taşıdığını yazdı.