Buzun içinden tek tek çıkarıyorlar: Eksi 20 derecede ilginç görüntü

42 metre derinliğinde olan Çıldır Gölü'nde 15 metre aralıklarla buzları delen balıkçılar, deldikleri yerlerden ip yardımıyla çektikleri ağları atarak balık avlıyor.Geçimini balıkçılıkla sağlayan Yakup Topkaya, eksi 20 derece soğukta saatlerce uğraşarak göle serdiği ağların ardından bir hafta sonra aynı bölgeye gelerek attığı ağları çekiyor. Eksi 20 derece soğukta ekmeğimizi buzdan kazanıyoruz. Ve göl kıyısında bulunan kıl çadırda müşterilerimize ikram ediyoruz. Şu anda kuru ayaz var. Bu dondurucu havada Eskimo usulü balık avlıyoruz' dedi. Hava sıcaklığının eksi 20 derecelere kadar düştüğü Çıldır Gölü'nün yüzeyinde, yaklaşık 20 santimetre kalınlığında buz kütlesi oluştu.Eksi 20 derecede ekmeklerini buzdan kazanıyorlar. Buz gibi havaya aldırış etmeden günlerce ve saatlerce bekliyorlar.İşte Eskimo usulü balık avından ilginç görüntüler...Eskimo usulü balık avıEkmeklerini buzun içinden çıkarıyorlar. Günlerce bekliyorlar.Buzun içinden tek tek çıkarıyorlar.