Bugün sınır ötesinde öldürülen terörist sayısı 6 oldu

Son dakika haberi... Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde Mehmetçik'e taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist öldürüldü. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde de 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada 'Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.' dedi.MSB'den yapılan açıklamada 'Terörist neredeyse hedef orası! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.' denildi.