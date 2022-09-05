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Okullar açıldı, İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu

Anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri, uyum haftası kapsamında eğitime başladı. Öğrencilerin, servislerle ve velilerinin özel araçları ile okula yolculukları başlarken, İstanbul’un birçok noktasında yoğun trafik oluştu.

Ekleme: 5.09.2022 - 09:59 Güncelleme: 5.09.2022 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Okullar açıldı, İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştuMilli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri uyum haftası kapsamında bugün eğitime başladı.

Yapılan duyurunun ardından bir kısım öğrenci servislerle okullarına giderken, bir kısmı ise velilerin özel araçları birlikte okullara gitmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren yollara dökülen araçlar İstanbul'un birçok noktasında yoğun trafik oluşturdu. Haftanın da ilk iş günü olması nedeniyle trafik %51'i geçti. Cevizlibağ Ankara istikametinde ise trafik durma noktasına geldi.

Okulların açılmasıyla birlikte servisler de yollara döküldü. Çocuğunu uyum haftasında kendi aracıyla okula götürmek isteyen veliler de servislerle birlikte yoğun trafik oluşmasına neden oldu. İstanbul Cep Trafik uygulamasında ise kent genelinde trafik %51'i geçti.

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