Kılıçdaroğlu'ndan adaylık çıkışı: Hazırım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV'de 'İlker Karagöz ile Çalar Saat' programına konuk oldu.İktidara gelmeleri durumunda ilk 6 ayda yapacaklarını anlatan CHP lideri, 'Biz hemen süratli bir şekilde hasar tespit komisyonu verileri getirecek. İlk yapacağımız şeylerden biri israfın önlenmesidir. Bütün partilerin bu konuda çalışmaları var. Yazılı bir metne dökülecek o genelgeyi çıkaracağız. Devlette israf felaket pozisyonda. Araçlardan bir iki tanesi kalır geri kalanı satarsınız. Bir kişi için 13-14 uçak tutulur mu. Bir de diyorlar ki biz dindarız. Sen bir çocuğun yatağa aç girdiği yerde nasıl 13-14 uçak tutarsın? İtibar saygınlıktır. İtibar başkalarının size itibar etmesidir. Siz bugün söylediğiniz yarın değiştirirseniz, yolsuzluk gırtlağa kadar gelmiş bunlara göz yumarsanız kim size saygı duyacak' dedi.Kılıçdaroğlu, 'İktidara geldiğimizde göreceksiniz bir vatandaşlar rahat nefes alacak; iki, genelde iş dünyası da dahil olmak üzere toplumda rahatlama olacak, otoriter yapı sona erecek. Göreceksiniz Dolar da Euro da makul düzeylere gelecek' ifadelerini kullandı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Kılıçdaroğlu mutlaka sorgulanmalı' ifadeleri hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, 'Doğrudur tabi sorgulanmalı. Kılıçdaroğlu diyor ki Süleyman Şah türbesi neden kaçırıldı? Askeri hastaneleri kapattınız dünyada askeri hastanesi olmayan tek ordu Türk ordusu evet sorgulanmalıyım. Bunu söylüyorum. Suç mu işliyorum bunu sormak suçsa evet suç işliyorum. Siz ne yapıyorsunuz peki? Kılıçdaroğlu beşli çetelerin adamı değildir. Sizler gibi beşli çetenin önünde duran insanlar değildir. Evet sorgulanmalıdır. Beni sorgulamak istiyorsanız yüreğiniz varsa niye televizyonlarda karşıma çıkmıyorsunuz? Hodri meydan' diye konuştu.Altılı masada çatlak iddialarını değerlendiren CHP lideri, 'Çatlak yok efendim. Altı ayrı lideriz, demokrasi istiyoruz, hak ve özgürlük istiyoruz. Birisi konuşuyor diğerleri biat ediyor, bizde öyle bir şey yok. Herkes düşüncesini söyler. Bugüne kadar açıkladığımız bildirilerde altı parti liderinin de imzası var. Buyursunlar onlar da yapsınlar. Altı lider ortak miting de yapabiliriz ayrı ayrı da yapabiliriz. Sorun miting değil bu sistem. Bu sistem Türkiye'yi felakete götürüyor' dedi.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiaları hakkında, 'Oturacağız ben verdiğim sözü tutan bir insanım. Altı lideri oturur, belirler, açıklarız. Hep birlikte destek veririz. TC devletinin 13. Cumhurbaşkanı da uzlaşma kültürünü esas alarak çünkü demokrasilerde asıl olan uzlaşmadır, ülkemizi aydınlığa çıkarmak zorundayız. O kadar büyük sıkıntılar var ki bunları aşmak zorundayız. Soyulan bir devlet var. Bu soyguna dur dememiz lazım. Mallarını yurt dışına kaçırıyorlar ben bunu gayet iyi bilmekteyim. O paraların tamamını son kuruşuna kadar getireceğim. Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım. Devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli' dedi.Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanı aday olacak, seçilirse yardımcıları da belli' yönündeki iddiaya ilişkinse, 'Bu tartışmalar olur. Biz ama kendi aramızda bu konuları hiç görüşmedik. Kendi aramızda görüşmediğimiz konularda benim özel bir düşünce ifade etmem asla doğru değil. Birbirimize söz verdik' ifadelerini kullandı.CHP lideri Mayıs ayında erken seçim olabileceğini söyledi.Kılıçdaroğlu, 'Mansur Yavaş-Ekrem İmamoğlu adaylık denklemi içinde mi' sorusunu ise, 'Bunlar hiç konuşulmadı. Görevlerinde başarılılar' şeklinde yanıtladı.Kılıçdaroğlu, ekonomideki son duruma ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:'Asgari ücret açlık sınırının altında. Türkiye'yi ucuzluk pazarına çevirdiler. Derin yoksulluk diye bir kavram çıktı ortaya. Büyük kentlerin varoşlarında yüz binler var.Fındık üretiminde bir numarasınız, fındık fiyatını siz belirlemiyorsunuz. 2,5 milyar dolar bile kazanamıyorsunuz.'Kılıçdaroğlu, KHK çıkışıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:'KHK'lılarla ilgili daha önce pek çok açıklama yaptım. Kişiyi KHK ile üniversiteden atmışsınız. Bunların tamamını göreve iade edeceğiz. Kişiyi almışsınız KHK ile atmışsınız kamu görevinden. Savcıya gitmiş, savcı takipsizlik vermiş. Ne yapacaksınız? Göreve iade edeceksiniz.KHK'lı, atmışsınız görevden. Savcı soruşturma açmış, mahkeme beraat vermiş. Göreve iade edeceksiniz. Yoksa kişi mahkum olmuşsa o KHK değil.FETÖ'nün siyasi ayağını da çıkaracağım ortaya.'