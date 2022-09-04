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Muğla’da yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Denizli’den Muğla’ya seyir halinde olan yolcu otobüsü, alev aldı. Tamamen küle dönen otobüsteki 36 yolcu da güvenli bölgelere gönderildi.

Ekleme: 4.09.2022 - 16:45 Güncelleme: 4.09.2022 - 16:51 / Editör: Ozge Selin
Muğla’da yolcu otobüsü cayır cayır yandıDenizli'den Muğla'ya seyir halinde olan yolcu otobüsü, Muğla-Denizli sınırı Esentepe mevkisinde alev almaya başladı.

61 BB 553 plakalı otobüsün arka bölümünde başlayan yangın, kısa sürede yayıldı.

Yolcu otobüsünün içerisindeki 36 yolcu hemen tahliye edilirken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

İlk müdahale arazöz ekiplerinden geldi
Bu sırada bölgede konuşlu bulunan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Yılanlı Orman İşletme Şefliği'nde görevli arazöz ekipleri, alevlere müdahale etti.

Daha sonra olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ekipleri, otobüsteki yangını söndürdü.

Ormana sıçraması engellendi
Tamamen yanan ve kullanılamaz hale gelen otobüste yolculara ait bavul ve eşyaların, itfaiye ve orman işçileri tarafından zarar gelmeden kurtarıldığı öğrenildi.

İHA'nın haberine göre otobüs yangını sırasında orman işçileri, alevlerin ormanlık alana sıçramasını engelledi.

Muğla’da yolcu otobüsü cayır cayır yandı
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