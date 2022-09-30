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Bin 300’e kiralayıp 4 bine kiraya verdi

İstanbul’da bir emlakçı, aynı bölgede 23 ayrı ev kiralayarak daha yüksek fiyata başkalarına kiraladı. Hülya Eymür, bin 300 liraya kiraladığı evin emlakçı Ahmet Erduran tarafından İranlı bir aileye 4 bin liraya kiraya verildiğini öğrendi. Eymür, Erduran’ın kendisine ‘Şikayetçi olma daha yüksek fiyata kiraya verir parayı bölüşürüz’ teklifi yaptığını söyledi.

Ekleme: 30.09.2022 - 10:30 Güncelleme: 30.09.2022 - 10:35 / Editör: Ozge Selin
Bin 300’e kiralayıp 4 bine kiraya verdiKiralardaki fahiş artışları fırsat bilen dolandırıcılar her gün yeni bir yönteme başvuruyor. İstanbul'da bir emlakçı, aynı bölgede 23 ayrı ev kiralayarak daha yüksek fiyata başkalarına kiraladı. Mağdurlardan biri de gazeteci Hülya Eymür oldu. Eymür, 7 Ekim 2019'da Şişli Fulya'daki apartman dairesini “tek başına yaşayacağını” belirten Ahmet Erduran'a kiraladı. Aynı semtteki emlakçı vasıtasıyla bir araya gelen taraflar, 1300 TL kira bedelinde anlaştı. Ancak bir süre sonra Hülya Eymür'ü arayan apartmandaki komşular “Evinizi kiraya verdiğiniz adam hiçbir zaman evde yaşamadı. Evinizi yabancı uyruklu çok sayıda kişiye dönemsel olarak günlük- haftalık aylık şeklinde kiraya veriyor” dedi.

İRANLI KADINLA SÖZLEŞME İMZALAMIŞ
Önce kiracısı Ahmet Erduran'ı arayan Eymür, “Evde kalanlar akrabam. Yabancı uyruklu olanlar da akrabalarımın arkadaşları. Evi kimseye kiralamadım. Apartmandakiler yalan söylüyor” yanıtını aldı. Bunun üzerine Hülya Eymür, evine giderek durumu öğrenmek istedi. Ancak kapıyı İran uyruklu N.J. adlı bir kadın açtı. İranlı kadın, “24 Şubat 2022'den beri burada oturuyorum. 4000 TL kira veriyorum” diyerek yaptığı sözleşmeyi gösterdi. Eymür, sözleşmede evi kiralayanın da kendi kiracısı Ahmet Erduran olduğunu gördü.

23 EVİ BÖYLE KULLANIYOR
Hemen harekete geçen Eymür, kiracısıyla ilgili biraz araştırma yaptı. Kiracı Erduran'ın emlakçı olduğunu ve çevrede birçok evi bu şekilde kendi adına kiralayarak daha yüksek bedellerle yabancı uyruklu kişilere kiraya verdiğini öğrendi. Eymür, “Kiracımın Şişli semtinde üzerine kayıtlı toplam 23 adet elektrik ve su aboneliği kayıtlı olduğunu öğrendim. Kiraladığı evleri, kiraya vererek haksız kazanç elde ediyor. Bu şekilde 22 kişiyi daha dolandırmış” dedi.

Bin 300’e kiralayıp 4 bine kiraya verdi

Teklifi kabul etmedi tehdit edildi
Ev sahibi Hülya Eymür, kiracısının kendisini tehdit ettiğini söyleyerek şunları anlattı: “Benden ‘evi başkalarına kiraya verebileceğine' dair kağıt imzalamamı istedi, böylece bana daha yüksek kira ödemeyi teklif etti. ‘Ben buradan ayda 1500-2000 lira kazansam bana yeter, anlaşalım' dedi. Kabul etmeyip kendisini dava etmem halinde ‘başıma bela açacağını' belirterek beni tehdit etti. Evimin hiç tanımadığım insanlar tarafından yasa dışı işler için kullanıldığı, hakaret ve tehditlere maruz kaldığım gerekçesi ile de savcılığa suç duyurunda bulundum.”
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