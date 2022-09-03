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Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov istifa ediyor!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov’dan flaş bir açıklama geldi. Kadirov, "Sanırım artık iktidarı bırakma zamanım geldi" dedi.

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov istifa ediyor!
Ekleme: 3.09.2022 - 20:45 Güncelleme: 3.09.2022 - 20:52 / Editör: Ozge Selin
Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov istifa ediyor!
Rusya-Ukrayna savaşında açıkça Rusya saflarında bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov iktidarı bırakacağını açıkladı.

Son dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile arasının bozuk olduğu iddia edilen Çeçen lider Ramazan Kadirov Telegram hesabından yaptığı açıklamada görevinden ayrılacağını bildirdi.

'İktidarı bırakma zamanım geldi'
Rusya'nın Ukrayna'yı saldırısın ardından 6 ay geçmişken 45 yaşındaki Ramazan Kadirov, bugün yaptığı paylaşımda, görevine 'süresiz ve uzun' bir ara vermeyi planladığını söylerken, 'Uzun zamandır aynı yerde olduğumu fark ettim. Sanırım artık iktidarı bırakma zamanım geldi.' İfadelerini kullandı.

Kadirov'un kovulmadan gitmek istediğini söylediği anda gülmesi dikkatlerden kaçmadı.

Ne zaman istifa edeceği belli değil
Bu arada Kadirov'un bundan sonra görevinin ne olacağı veya tamamen emekliye ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili net bir açıklama yapılmadı.

Kadirov, daha önce 27 Aralık 2021'de Ukrayna'yı işgal etmekle tehdit etmiş, Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşta, Rusya'ya destek vermişti.

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